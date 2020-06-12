В Славянске впервые открыли автокинотеатр (Видео)

В Славянске (Донецкая обл.) открыли автокинотеатр. Для жителей – это единственное место в период карантина, где можно посмотреть фильмы. Первый показ провели в тестовом режиме – деньги со зрителей не брали.

Расположено новое заведение на территории культурного центра «Монополия Крона», для этого выделили площадку в 300 кв. м. Начало сеансов – в 22:00. Автозрители начинают занимать лучшие места за час до показа. В первый вечер работы собралось около 50 машин.

В автомобилях люди могут находиться без масок, но при выходе – обязаны надевать средства защиты.

В машине могут быть либо 4 взрослых, либо 4 взрослых + 1 ребенок. Если в семье трое детей, то с ними могут быть лишь двое взрослых.

Также в здесь можно приобрести фастфуд – попкорн и напитки. Заказ – бесконтактный, осуществляется по QR-коду. Правда, попкорн появится через неделю.

Непосредственно фильм демонстрируют на большом экране. Из оборудования: проектор, ноутбук и FM-передатчик. «Все машины у себя просто включают радиоприемники, находят нашу частоту и звук идет непосредственно им в салон», – поясняет менеджер «Монополии Крона» Кирилл Перелом.

У первых посетителей настроиться на нужную волну получается не сразу, им на помощь приходят организаторы.

«Очень необычно. Каждое новое впечатление дает эмоции, в этом случае – положительные», – делится зрительница Елена Семенц.

Для первого показа выбрали американский трагикомедийный фильм «Не волнуйся, он далеко не уйдет» с Хоакином Фениксом в главной роли.

«Ожидали, конечно, чуть-чуть иного. Какой-то комедии получше. Ведь здесь собрались семьи с детьми. А этот фильм, конечно, не для детей. Плюс экран хотя бы чуть-чуть выше поднять, потому что вот с нашего ряда было плохо видно», – говорит посетитель автокинотеатра Денис Мекшило.

Следующий показ – через неделю. Организаторы намерены проводить такие сеансы и после завершения карантина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»