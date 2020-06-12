Встреча советников «нормандской четверки» намечается на ближайшие недели, – ОП

Сегодня, 12 июня, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн встретились в Париже, обсудили ход Минского процесса и двустороннее сотрудничество Украины и Франции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Андрей Ермак и Эммануэль Бонн обговорили подготовку предстоящего визита президента Франции Эммануэля Макрона в Украине, который может состояться до конца этого года.

Глава Офиса президента также подробно рассказал об усилиях Украины по интенсификации Минского переговорного процесса, в том числе о перезагрузке украинской делегации и повышении ее статуса.

«Украина делает все возможное для полной имплементации Парижских соглашений, что открыло бы возможность для проведения саммита лидеров государств "нормандской четверки" в Берлине. Мы высоко ценим усилия по посредничеству Франции и Германии как наших партнеров в Нормандском формате. Сегодня усиление нашей координации является очень важным», – сказал он.

Как сообщается, Андрей Ермак и Эммануэль Бонн подробно обсудили состояние выполнения договоренностей Парижского саммита в Нормандском формате, и согласились с необходимостью скорейшего проведения следующей встречи в Берлине.

«Стороны также обсудили возможность встречи внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской четверки" в ближайшие недели», – добавили в Офисе президента.

Напомним, сегодня, 12 июня, проходит однодневный рабочий визит украинской правительственной делегации в Париж. Цель поездки – консультации с командой президента Франции Эммануэля Макрона по реализации договоренностей лидеров стран Нормандского формата. В состав украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, также вошли министр обороны Украины Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и другие.