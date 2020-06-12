Кто в парке, кто – в храме: В Северодонецке нет приют для бездомных (Видео)

В административной столице подконтрольной украинской власти Луганской области – Северодонецке – нет учреждений для людей, которые в силу жизненных обстоятельств оказались на улице. Каждый из таких граждан вынужден находить выход из ситуации самостоятельно.

Например, в городском парке «Гоголь сквер» третий год живет бездомный. Мужчина о себе ничего рассказать не может. Местные жители относятся к нему с сочувствием, но отмечают неудобства.

«Мне просто жалко его по-человечески. Но при этом вонь же стоит, он же в туалет прямо здесь ходит. Он, наверное, больной человек», – говорит северодончанка Анна Шахова.

За бездомным наблюдают правоохранители. «Насильно его никаким образом нельзя никуда поместить. Например, лечение в медучреждении проводится только по согласию лица или по решению суда. Поэтому мы не можем его забрать с улицы, чтобы он не мешал отдыхающим», – поясняет секретарь полиции Луганской области Татьяна Кириленко.

В Департаменте социальной защиты населения Луганской облгосадминистрации по этому вопросу открыто общаться отказались. Считают, что бездомными должен заниматься Северодонецкий городской совет.

«Но их очень много. А учет должна вести как раз областная служба. Мы могли бы содержать такой приют за счет некоторых наших программ, но мы не имеем на это право», – комментирует заместитель Северодонецкого городского головы Григорий Пригеба.

Люди, которые из-за жизненных обстоятельств оказались на улице, могут обратиться в Свято-Крестовоздвиженский храм, расположенный в поселке Лесная дача под Северодонецком. Приютом это место не называют, считают себя реабилитационной общиной. «Мы им предоставляем жилье, трехразовое питание. Они здесь работают. У нас здесь община, которая заботится о храме. А храм заботится о людях. Содержание – только за деньги парафии», – рассказал настоятель храма Георгий 37-летний Руслан Гусеев живет на территории храма более месяца. Говорит, что пришел просить помощи из-за проблем с документами. «Проблемы с жильем и документами. Обратился к отцу Георгию, проживаю здесь и помогаю по хозяйству, по строительству. Косим траву, сено заготавливаем, дрова», – отметил он.

При этом, согласно закона Украины «Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей», заниматься бездомными обязана местная власть.

При этом, как сообщалось ранее, в Донецкой области такие приюты для бездомных есть в нескольких городах (в Мариуполе, Дружковке, Константиновке, Славянске) и содержатся данные учреждения за средства городских бюджетов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»