В «ДНР» восстановили связь Vodafone

Связь мобильного оператора Vodafone в «ДНР» восстановлена. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба «министерства связи республики».

«На данный момент связь украинского оператора Vodafone на территории Донецкой Народной Республики восстановлена», – говорится в сообщении.

Как уверяют в «министерстве», специалисты оператора «наблюдают за работой восстановленного канала связи и анализируют причины произошедшей аварии».

Ранее сегодня связь Vodafone не работала. Как утверждали в «ДНР», причиной тому стала авария телекоммуникационной сети.