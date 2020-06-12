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В «ДНР» восстановили связь Vodafone

12.06.20 19:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Связь мобильного оператора Vodafone в «ДНР» восстановлена. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба «министерства связи республики».

«На данный момент связь украинского оператора Vodafone на территории Донецкой Народной Республики восстановлена», – говорится в сообщении.

Как уверяют в «министерстве», специалисты оператора «наблюдают за работой восстановленного канала связи и анализируют причины произошедшей аварии».

Ранее сегодня связь Vodafone не работала. Как утверждали в «ДНР», причиной тому стала авария телекоммуникационной сети.

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