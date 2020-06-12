В Северодонецке стартовал «посткарантинный» концертный сезон (Видео)

В Северодонецке впервые после карантина прошел концерт. На входе в Луганскую областную филармонию у зрителей меряют температуру и проверяют наличие масок. В зале число людей – в соответствии с требованиями дистанции.

«Для нас это не очень удобно, потому что мы вынуждены людей рассаживать из расчета один человек на 5 кв. м площади зала. Поэтому не можем на концерт пропустить всех желающих», – отмечает директор филармонии Игорь Шаповалов.

Северодончанка Юлия Ромах посетила концерт: «Я очень обрадовалась и сразу пришла, как только узнала об открытии. Ощущения сродни прихода весны после зимы».

Первый концерт – выступление ансамбля песни и танца филармонии «Радани». Готовились к выступлению – дистанционно.

«При карантине у нас, как и полагается, была 6-дневная рабочая неделя. Путь и находились мы дома, но продолжали трудиться», – рассказал артист инструментальной группы Андрей Синюков.

Напомним, что с 10 июня в Украине стартовал новый этап ослабления карантина. В частности, разрешили проводить культурные мероприятия.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»