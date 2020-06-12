Через неподконтрольный Донбасс в Украину несанкционированно завезли больше 300 тысяч тонн картофеля

В 2019 году через неподконтрольные украинскому правительству районы Донецкой и Луганской областей и прифронтовые зоны в Украину несанкционированно ввезли более 300 тыс. тонн картофеля. Об этом сообщила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАИК) Оксана Руженкова, передает «Интерфакс-Украина».

«В государстве старательно замалчивают вопрос несанкционированного ввоза продуктов питания через территорию "ДНР", "ЛНР" и прифронтовые зоны. За прошлый сезон цифра импорта одного только картофеля была шокирующая – более 300 тыс. тонн, в том числе и семенного картофеля. Обычно сертифицированные семена попадают в Украину под видом обычного столового картофеля без надлежащих фитосанитарных документов и проверок», – рассказала руководитель ассоциации.

По словам Руженковой, проблема не только в демпинге (за российской семенной картофель в Украине в этом году просили 6-7 грн / кг, за украинский – 12-18 грн / кг), а прежде всего в разнице технологий выращивания и качестве посадочного материала.

«Страны ЕАЭС взяли курс на развитие собственной селекции и для ее популяризации ограничили доступ на рынок более производительных европейских сортов. При отсутствии выбора фермеры Таможенного союза выращивают несовершенные эксперименты своих селекционеров, и именно этот непроверенный посадочный материал появится на картофельных полях мелких производителей Украины. Такие посадки представляют серьезную фитосанитарную угрозу для украинских профессиональных картофельных хозяйств, которым придется окончательно похоронить надежды на экспорт продукции хоть куда-нибудь», – считает исполнительный директор ассоциации.

Еще одной серьезной проблемой, по мнению эксперта, является дефицит овощей собственного производства. В последние 5 лет после закрытия российского рынка для украинских овощей в рамках продуктового эмбарго украинское промышленное овощеводство активно сворачивалось.

«По мнению аналитиков и представителей власти, рыночные отношения должны были повлиять на отрасль, и производители сами бы почувствовали емкость внутреннего рынка и удовлетворяли бы его потребности сполна. Однако убыточность бизнеса в условиях отсутствия какой-либо государственной помощи, отток работников на заработки в страны ЕС привели к тотальному отказу производителей от овощеводства и переходу на более рентабельные зерновые и масличные культуры», – отметила Руженкова.

По словам эксперта, потеря сырьевой базы и падение платежеспособности украинцев привели к закрытию более 20 перерабатывающих консервных заводов. Дефицит овощей отечественного производства в 2019 году в стране достиг 40%, что в денежном выражении составляет $ 253 млн.