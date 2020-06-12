Ожидал прохода в «ДНР»: На КПВВ «Марьинка» умер житель Донецка

В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ждал полного открытия линии разграничения, чтобы вернуться домой. Об этом сообщает БФ «Право на захист» («Право на защиту»).

Мужчина прибыл на КПВВ еще 10 июня и надеялся пересечь линию разграничения. «В тот день ему стало плохо – "скорая" забрала мужчину в Селидово, ему была оказана квалифицированная медицинская помощь. Однако оставаться в больнице он не захотел, и вернулся на КПВВ. Ночью ему стало опять плохо, и мужчина скончался», – рассказали правозащитники.

Монитор БФ «Право на захист» Марина Кравчина уточнила, что, согласно прописке, мужчина проживал в Петровском районе Донецка. «Приехал до карантина на подконтрольные территории оформить документы по пенсии. Попал в больницу, – и не смог вернуться. Он три месяца был по больницам. Две ночи он переночевал на КПВВ. И сегодня ночью умер. Те, кто ночевал рядом с ним, вызывали "скорую". "Скорая" приехала из Селидово, сделали все необходимые мероприятия, капельницы и уколы. Забрали в больницу, от госпитализации он отказался. Вернулся опять на КПВВ, – и тут в "остановке" (навес на КПВВ, – ред.) умер», – описала она обстоятельства смерти в комментарии «Радио Свобода».

Как сообщалось ранее, 10 июня на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) 47-летний мужчина потерял сознание в очереди. Его забрала «скорая».