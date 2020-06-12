За неделю на Донетчине ранены 24 украинских военных

В течение прошлой недели в Донецкой области незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушали режим прекращения огня, ранения получили 24 украинских военнослужащих. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«В частности, за период с 4 по 11 июня боевики били по позициям ВСУ, расположенным возле пгт. Луганское, Мироновский и Новолуганское Бахмутского района, с. Водяное Волновахского района, с. Павлополь и Чермалык Волновахского района, а также вблизи городов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка. Вследствие вражеских обстрелов со стороны НЗФ РФ 24 украинских защитника получили ранения различной степени тяжести», – говорится в сообщении.

Кроме того прокуратурой зафиксировано повреждение жилого дома в Красногоровке (Марьинский р-н) в результате артобстрела.

«На все вражеские обстрелы НВФ РФ украинские военные эффективно и жестко отвечали из имеющихся огневых средств», – отмечают в прокуратуре.

По данным фактам правоохранителями внесены сведения в Реестр погибших и раненых лиц и поврежденной в результате боевых действий в Донецкой области инфраструктуры и в Единый реестр досудебных расследований – по ч.ч. 1, 2 ст. 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины.