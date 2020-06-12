Президент не болен: Зеленский переходит на особый режим работы из-за COVID-19 у его жены

Президент Украины Владимир Зеленский сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, но в связи с болезнью жены Елены он переходит на особый режим работы. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

«Согласно Конституции, Президент не может никому делегировать свои полномочия. Состояние здоровья Владимира Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности. Главе государства сделали тест на коронавирус. Он дал отрицательный результат», – говорится в сообщении.

Как отмечают в Офисе президента, ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«Президент Украины ежедневно проходит тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются. Так же исключается участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы столицы Украины. Круг лиц, которым президент общается лично, сужается к охране и ближайших помощников», – уточнили в ОП.

Исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны главы государства в соответствии с его конституционными полномочиями.