Ночевали под открытым небом: Что происходило на КППВ Донбасса 12 июня (Фото)

Сегодня, 12 июня, через линию разграничения был осуществлен только один проход. Из «ДНР» на подконтрольную Украине территорию пропустили тело умершего человека с сопровождающими лицами, для дальнейшего захоронения. Об этом сообщает БФ «Право на захист» («Право на защиту»).

На КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) с самого утра открытие линии разграничения ожидали около 40 человек. Как и в течение последних двух дней, украинская сторона сначала пропустила 5 человек, чтобы не подвергать опасности всех людей. «Ведь в очереди было много пожилых людей, которым пребывание на солнце при такой жаре грозило как минимум солнечным ударом», – пояснили правозащитники.

Однако вскоре данные 5 человек вернулись обратно – представители «ЛНР» не пропустили их через свой контрольно-пропускной пункт.

«Поэтому через некоторое время люди начали сами расходиться с КПВВ», – сообщили в «Право на защиту».

На КПВВ «Марьинка» (Донецкая обл.) этой ночью ночевали 9 человек, шестеро из них – на остановке под навесом. «Под открытым небом ночевала женщина. Коллеги, чем могли помогли ей, потому что денег даже на еду у нее нет», – отметили в организации.

После начала работы КПВВ со стороны «ДНР» на подконтрольную территорию было перевезено тело – для захоронения. «Это пересечение стороны согласовали. Однако на этом все», – констатировали правозащитники.

По имеющейся информации, машина с двумя людьми, которых пропустили через КПВВ «Марьинка» вчера и которые пытались попасть в «ДНР», до сих пор находится в «буферной зоне» перед «республиканским» КПП «Александровка» – в ожидании.

Другие КПВВ работали в режиме карантина по летнему графику работы.

На КПВВ 12 июня / Фото БФ «Право на захист»

Как сообщалось ранее, в ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, в «ЛНР» и «ДНР» заявили, что не будут открывать линию разграничения. В итоге 10 июня представители «республик» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ. 11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль в «Марьинке» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).

Также сообщалось, что обсуждение темы по открытию линии разграничения в ТКГ перенесено на 15 июня.