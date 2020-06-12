ЕС выделил более 800 тысяч евро вузу-переселенцу из Донецка

Европейский Союз выделил 809 тысяч евро на развитие перемещенного в Покровск (Донецкая обл.) Донецкого национального технического университета. Об этом сообщает представительство ЕС в Украине, передает «Европейская правда».

В октябре 2014 года из-за вооруженного конфликта Донецкий национальный технический университет был вынужден переехать из Донецка.

Средства выделены в рамках проекта «Энергоэффективный цифровой университет для продвижения технических инноваций», финансируемого Европейским Союзом.

Его цель – проведение мер по энергоэффективной модернизации, цифровизации и внедрению технических инноваций.

«В рамках проекта, который продлится с 2019 по 2021 годы, будет выделено 899 283 евро. В них входит софинансирование от университета в размере 90 тысяч евро. Партнером в реализации проекта является Покровский городской совет», – говорится в сообщении представительства Евросоюза.

В целом ЕС профинансирует 9 проектов по поддержке перемещенных высших учебных заведений на подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей на общую сумму 10 млн евро.