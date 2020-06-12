Переселенец рассказал, как участвовал в работе подгруппы ТКГ по вопросу Донбасса

То, что переселенцы 6 лет не находятся в Донецке или Луганске, не означает, что они не имеют права высказываться о проблемах Донбасса. Кроме того, на переговорных площадках они могут поднимать темы, которые сознательно замалчиваются в «Л-ДНР». Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал журналист-переселенец из Донецка Денис Казанский, который был назначен украинской стороной участником Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от отдельных районов Донецкой области (ОРДО).

Первое видеозаседание с eчастим переселенцев состоялось 9 июня. Переговоры должны были длиться с 9:00 до 13:00, но российская сторона опоздала и включилась почти на 40 минут позже.

«Это было заседание только политической подгруппы, то есть это не Трехсторонняя контактная группа: ни ["министра иностранных дел ДНР" Натальи] Никоноровой, ни [главы "МИД ЛНР" Влаислава] Дейнего там не было. Рабочая подгруппа фактически была ни о чем. Там присутствовали представители "Л-ДНР", которые называют себя представителями ОРДЛО и считают, что могут говорить от имени всего Донбасса – это Родион Мирошник и Наталья Михайлова. Они отреагировали на наше появление достаточно нервно, пытались как-то хамить, провоцировать, но, естественно, это было предсказуемо, поэтому мы не вступали в перепалки, которые они пытались спровоцировать» – сказал Казанский.

Он уточнил, что его участие в переговорах – это не должность, а общественная нагрузка.

«Это история довольно сложная, изматывающая: переговоры длятся часами и без особого результата. Их суть – просто в том, что та сторона должна максимально их затянуть и под каким-то предлогом отклонить все предложения украинской стороны», – высказал свои ощущения от первого заседания журналист.

Например, 9 июня обсуждалась возможность проведения в октябре местных выборов на неподконтрольной Украине части Донбасса. «Если украинская сторона говорила, что мы готовы проводить их, то противоположная придумывала всякие отговорки, чтобы их не проводить. Они точно, как я это увидел своими глазами, не заинтересованы в проведении выборов по украинскому законодательству и не стремятся приблизить какое-то перемирие», – пояснил Казанский.

Сам переговорщик скептически относится к тому, что Украине удастся провести на неподконтрольном Донбассе выборы осенью. «На данный момент та сторона не демонстрирует свое желание идти на эти условия. Если она пойдет на них, то фактически исчезнут "Л-ДНР", потому что суть "Л-ДНР" как раз в монополии, в том, что они всех под угрозой репрессий и террора держат на коротком поводке. Они запретили все партии, как таковую политику на той территории, свободные СМИ. Там тотальный контроль, тоталитаризм. Если он вдруг исчезнет, исчезнет эта монополия – то пропадут сами группировки "Л-ДНР", исчезнет их суть. Поэтому, конечно же, они упираются. На данный момент, судя по тому, что вижу, я считаю, что мы вряд ли сможем провести эти выборы, именно потому, что их саботирует противоположная сторона», – пояснил журналист.

На заседании опять поднимались вопросы о прекращении огня. «Это основополагающая история, после которой уже можно говорить дальше про политику. Но эти представители просто отказываются это обсуждать, они говорят, что мы хотим только с вами обсуждать, как вы будете менять свое законодательство, вы должны менять Конституцию. Все разговоры о прекращении огня они игнорируют, уходят от ответов», – продолжил переговорщик.

Казанский уже 6 лет не живет в Донецке. Соответственно, не может глубоко знать ситуацию, потребности людей, предприятий или бизнеса, которые остались на неподконтрольном Донбассе. «Именно такой формулировкой и пытается сейчас аргументировать та сторона, прекрасно понимая, что мы не по своей воли покинули эту территорию. То есть они сначала изгнали всех, кто был не согласен с группировкой "ДНР", кто смел каким-то образом ее критиковать, высказывать свое мнение, а теперь хотят сделать вид, что нас нет, мы не имеем права представлять эту территорию – мы же уехали. Мы такие же точно жители Донбасса, как и другие, у нас тоже есть право решать судьбу региона, высказывать свое мнение относительно его будущего. Никто не имеет права лишить нас этой возможности, нашего права высказываться. Поэтому на данный момент я не могу сказать, что вот эти представители ОРДЛО чем-то легитимнее, чем мы», – высказал свою позицию переселенец.

При этом Казанский полностью согласен, что от отдельных районов Донецкой и Луганской областей должны быть нейтральные представители, «которые не представляют какие-либо сепаратистские, преступные организации, не запятнали себя преступлениями». «Другое дело, что сейчас именно эти организации присвоили себе монопольное право говорить от имени тех территорий, и они его присвоили себе именно террором. Мы сейчас подчеркиваем на заседаниях, что они осуществляют террор населения. То есть люди, которые с ними не согласны, просто лишены возможности высказываться», – продолжил он.

Сам журналист считает, что его миссия, в том числе, – озвучивать проблемы «Л-ДНР», которые замалчиваются в «республиках». Он привел пример с забастовкой на шахте «Комсомольская» в «ЛНР», с задолженностью по заработной плате в обеих «республиках». «Это все замалчивается. И когда мы говорим: "они находятся на той территории", они-то там находятся, но вы слышали, чтоб они действительно защищали интересы людей, которые там бастуют? Жители Донбасса сейчас имеют потребность, чтобы им выплатили долги по зарплате, чтобы их услышали, чтобы им позволили митинговать. Они имеют право на свободу слова, на свободу прессы. Этих всех базовых прав они там лишены именно группировками "Л-ДНР". Поэтому на данный момент я о событиях на той территории говорю больше, не находясь там, чем те люди, которые там находятся», – пояснил Казанский.

Напомним, что 9 июня к работе ТКГ впервые в составе украинской делегации были привлечены переселенцы в качестве представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). На заседании Донецкую область представляли – журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк, Луганскую – юрист, председатель общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Полпред России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что вовлечением переселенцев в переговоры и отказом говорить с «Л-ДНР» Украина «фактически вышла» из Минского процесса.