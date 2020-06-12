Медики Кривого Рога получили аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова и компания Метинвест передали аппарат искусственной вентиляции легких медикам Кривого Рога. Современную и высокоточную аппаратуру Monnal T75 производства Air Liquide Medical Systems SA (Франция) получила Криворожская инфекционная больница № 1. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба Фонда.

«Аппараты ИВЛ передаются украинским медикам в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине». Это часть большой программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Это реанимационное оборудование высокого класса. Такие аппараты будут актуальны даже через много лет и необходимы для оказания помощи тяжелым больным, для спасения жизни людей по всей Украине», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

По ее словам, 32 аппарата ИВЛ передаются государственным учреждениям здравоохранения. Это крупнейшая партия аппаратов ИВЛ, которая поступила в Украину с начала эпидемии коронавируса.

«От имени Учредителя Фонда Рината Ахметова хочу поблагодарить врачей, которые сделали и продолжают делать невероятное. Когда весь мир пошел на карантин, вы смело отправились навстречу опасности. Сверхурочная работа, круглосуточное беспокойство, профессиональные вызовы. Вы, как щит, встретили новый вирус. Искренняя благодарность за вдохновение и храбрость. Хочу подчеркнуть, что Фонд Рината Ахметова, компания Метинвест помогают Кривому Рогу с начала пандемии. Город – ключевой для компании Метинвест и мы будем продолжать оказывать содействие и работать сообща с представителями власти, медиками, для того, чтобы вместе справится с новыми вызовами», – сказал представитель Метинвеста Андрей Скачков.

Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул отметил, что город не первый раз чувствует внимание и поддержку Рината Ахметова: «Благодаря в том числе помощи Фонда Рината Ахметова и компании Метинвест, нам удается своевременно проводить тестирование и обследование как работников медучреждений, так и жителей Кривого Рога. Аппарат ИВЛ от Фонда Рината Ахметова позволяет не только бороться с осложнениями коронавируса, но и десятками других заболеваний. Огромное спасибо».

Как рассказал начальник Департамента здравоохранения Кривого Рога Константин Мурашко, полученный аппарат ИВЛ – высококлассная техника, актуальная и нужная в любое время. «Только совместными усилиями можно достичь результата. То, что делает Фонд Рината Ахметова, дорогого стоит, это позволяет вывести наши больницы на современный уровень оказания помощи. В XXI веке без этого невозможно. Мы благодарны за помощь», – сказал он.

Кроме того, двум врачам Криворожской инфекционной больницы № 1 были вручены сертификаты о прохождении специального курса обучения работе с самыми современными моделями аппаратов ИВЛ. Фонд организовал курс совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины. В частности, сертификаты получили завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Денис Турапин и врач-интерн Алексей Шелковый.

Также медперсонал больницы получил от Фонда Рината Ахметова сертификаты на комплект медицинской спецодежды. Врачи смогут по QR-коду выбрать необходимые размеры одежды, которая будет сшита по спецзаказу.

Ранее Фонд Рината Ахметова передал медицинским учреждениям Кривого Рога 18 400 экспресс-тестов для выявления COVID-19. Всего Днепропетровская область получила 30 тысяч тестов.

Кроме того, Днепропетровский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины получил от Фонда современный анализатор ПЦР-тестов на коронавирус CFX96 Touch и источник бесперебойного питания, который обеспечит функционирование аппарата даже в случае экстренных отключений электричества.

Как сообщалось, Фонд Рината Ахметова уже передал аппараты ИВЛ медикам Львова, Ивано-Франковска, Краматорска, Константиновки и Бахмута. Всего государственным учреждениям здравоохранения будет передано 200 единиц самых современных моделей этой техники.

«Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь в спасении жизни людей. Он реализуется в рамках программы «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции лёгких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.