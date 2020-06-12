«Нормандия + Будапешт»: Яценюк предложил план влияния на Россию (Видео)

Очередная онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности была посвящена теме «Минский тупик: могут Украины и Запад выработать альтернативу?».

«У нас есть страх, у всех нас, о том, что вот если мы только скажем плохое слово о "Минске", завтра же эта вся шаткая конструкция рассыплется, и Россия начнет агрессивные действия. Не надо бояться. Надо сказать правду», – сказал в ходе обсуждения председатель форума, премьер-министр Украины 2014-2016 гг. Арсений Яценюк.

По его убеждению, участники «Нормандского формата» должны провести международный аудит выполнения «Минска». «И наши партнеры Германия и Франция, и Украина должны заявить о том, что Россия не выполнила ни одного пункта Минских соглашений. Таким образом поставить точку в реализации "Минска"», – заявил Яценюк.

Следующим шагом нужно предложить России расширить формат до «Нормандия плюс Будапешт» – Германия, Франция, США, Великобритания, Украина.

Третье – эти пять стран должны предложить России подписать многостороннее международно-правовое соглашение о восстановлении суверенитета, территориальной целостности и обеспечения гарантий безопасности украинскому государству. «Без двусмысленных толкований. Без того, чтобы Россия играла: мы выборы проводим под дулом российских автоматов или мы выборы проводим под дулом российских пистолетов. Это должна быть однозначная, без дополнительных интерпретаций международно-правовая сделка. Если Россия отказывается от подписания, тогда наши западные партнеры вместе с Украиной возлагают всю полноту ответственности на Россию и дальше только усиливают санкционное и политическое давление на РФ», – подчеркнул политик.

Российская военная агрессия против Украины стала для нее самой поражением, приведя к поражению внешней политики и поставив под угрозу национальные интересы этой страны. Об этом заявил британский дипломат и стратегист, научный сотрудник «Chatham House» Дункан Аллан.

«Россия не смогла помешать Украине подписать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, документ вступил в силу. Амбициозный план России втянуть Украину в Евразийский экономический союз был провален в 2013-2014 годах. Решение России войны на Донбассе тоже оказалось провалом», – сказал он.

«Россия провалилась в попытках трансформировать украинскую политическую систему, как она того хотела. Наоборот это мобилизовало украинцев в том, чтобы они дали отпор, защитили свою страну и ее территориальную целостность. Это также способствовало дальнейшей консолидации украинского общества на национальном сознании», – продолжил Аллан.

Он подчеркнул, что война против Украины нанесла сокрушительный удар по репутации России, негативно повлияв на ее отношения с Западом. По мнению Аллана, России никогда не удастся ее выиграть, зато она, вероятно, продолжит прибегать к разрушительной деятельности.

«Для России эта война уже стала трагедией. Для нее эта война уже стала стратегической катастрофой. Выиграет Россия эту войну, навязав Украине свою интерпретацию Минских соглашений? Нет. Я не считаю это возможным. Подавляющее большинство украинцев четко высказываются против так называемого "особого статуса", как его понимает Россия. Как внешнему наблюдателю, мне кажется, что российское вторжение отдалило украинское общество от России на долгие годы, и это не исчезнет и через десятилетия», – резюмировал он.