Агрессия России дала Украине положительный толчок в развитии, – Резников

Выборы на временно неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей могут произойти только после того, как Украина получит контроль над границей с Россией. Об этом в ходе онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности заявил вице-премьер-министр Украины, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников.

Он напомнил, что во время саммита лидеров Нормандского формата в Париже руководство Украины заявило о том, что «не может быть выборов, как финал политического реагирования до того, как будет принят контроль над границей между Украиной и Россией со стороны украинского правительства». «Хотя в "Минске" записано иначе: начала – выборы, а потом начало передачи границы. Но у нас есть принципиальная позиция, которой мы придерживаемся», – сказал Резников.

Вице-премьер также заверил, что изменения в Конституцию относительно «особого статуса» Донбассу не будут вноситься. «Об этом речь не может идти ни при каких условиях», – отметил он.

«Это свои "красные линии", которые сегодня официально делегация Украины держится самостоятельно. И это принципиально меняет наше отношение к "Минску", и мы об этом говорим и заявляем. И речи об изменении такого подхода быть не может», – подчеркнул Резников.

Он акцентировал, что Россия своей агрессией только укрепила независимость Украины. «Независимость просто так не достается. К сожалению, она скрепляется кровью, о чем говорит история человечества. И на сегодняшний день объединение украинской нации вокруг идеи унитарной Украины намного сильнее, чем это был ранее. Об этом говорят социологические исследования. Их результаты также подтверждают, что даже на подконтрольных Украине территориях Донбасса люди против "особого статуса", не говоря уже о закреплении его в Конституции. Поэтому мы можем лишь "поблагодарить" за ту агрессию которая помогает Украине скинуть балласт советского прошлого» – пояснил Резников.