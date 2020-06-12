Хотел сбежать в Россию: За взятку пограничнику жителя Луганщины посадили на два года

Житель Марковского района за предложение взятки пограничнику при прохождении украино-российской границы приговорен к двум годам тюрьмы. Об этом сегодня, 12 июня сообщает прокуратура Луганской области.

Стороной обвинения доказано, что в ноябре 2019 года житель Марковского района освободился из мест лишения свободы. Но на тот период шли судебные разбирательства по иным преступлениям, которые совершил мужчина. Чтобы избежать возможной уголовной ответственности н решил скрыться в России.

При прохождении паспортного контроля на международном пункте пропуска «Танюшевка» злоумышленник за беспрепятственное прохождение процедуры пересечения госграницы предложил инспектору пограничной службы взятку в размере 1000 грн.

По данному факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УК Украины) Новопсковский районный суд Луганской области приговорил мужчину к 2 годам ограничения свободы.

Однако прокуратура подала апелляцию, не согласившись со столь мягким наказанием.

Луганский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры и отменил приговор Новопсковского районного суда.

В итоге, коллегия судей вынесла новый приговор, в котором учла прошлое обвиняемого, степень тяжести совершенного преступления – и осудила его на 2 года лишения свободы.

Сейчас приговор вступил в законную силу.