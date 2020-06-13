Новые случаи коронавируса: На Донетчине рассказали, у кого выявили COVID-19 (Инфографика)

За 12 июня в Донецкой области зарегистрированы 9 новых инфицированных COVID-19, а также 8 – выздоровевших. Об этом сегодня, 13 июня, проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«+9 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждены в Донецкой области в течение суток 12 июня: 4 – в Краматорске, 3 – в Славянске и 2 – в Шаховской ОТГ. Среди инфицированных – 3 медработников (по одному в каждом из этих городов и в ОТГ) – сообщил Кириленко.

«Краматорск: наличие вируса подтверждено у 3-х женщин (23, 29 и 42 лет) и 25-летнего мужчины. В Славянске заболели 2 человека (37 и 70 лет) и 58-летняя женщина. В Шаховской ОТГ – женщина 29-ти лет и 40-летний мужчина. Один из случаев обнаружен в результате обследования перед плановой госпитализацией пациента. Два – связаны с пребыванием за рубежом (в России и Белоруссии). Одному из пациентов была предварительно диагностирована пневмония. Остальные – это круг лиц, у которых наличие вируса подтвердили ранее», – детализировал глава области.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 290 случаев COVID-19, их них: