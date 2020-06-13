В соцсети показали истребители, бомбардировщики и вертолеты в Луганске (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске в авиационно-техническом музее приходят в негодность вертолеты, самолеты и иная техника. Местный житель показал, как музей под открытым небом выглядит сегодня.

Авиационный музей расположен на окраине, в районе «Луганского высшего военного авиационного училища штурманов».

«Покажу, что с ним стало в 2020 году. После боевых действий на Донбассе. Как оказалось, после войны музей работает. Но вход туда платный. Взрослый билет – 70 руб. (30 грн по местному курсу на 13.06.2020 – ред.). Школьный – 30 руб. (13 грн – ред.)», – рассказал луганчанин.

Также в соцсети он опубликовал запечатленные кадры. Среди представленных на выставочной площадке экспонатов – истребители, бомбардировщики, штурмовики, транспортные вертолеты, учебные самолеты.

Местные жители в комментариях отмечают, что экспонаты музея – в запущенном состоянии.

«Это больше стало похоже на свалку авиатехники, все заброшено, в общем, печальный вид... Смотреть на такое количество много лет нефункционирующей техники тоскливо… За что, интересно, берутся деньги? За то, что все в таком запущенном состоянии?», – пишут жители Луганска.