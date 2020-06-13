На Луганщине выявили новые случаи COVID-19 (Карта)

За последние сутки в Луганской области выявлены 2 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки выявлены 2 новых случая инфицирования COVID-19 жителей Новопсковского района Луганской области. Они контактировали с выявленными ранее заболевшими и находились в самоизоляции. 2-е больных продолжают лечение в стационаре, 8 человек лечатся амбулаторно. Всего за период эпидемии в Луганской области исследованы 470 случаев заболеваний, подозрительных на коронавирусную инфекцию», – сообщают в центре.

Всего выявлены 56 заболевших, 46 человек выздоровели, летальных случаев – 0.