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На Луганщине выявили новые случаи COVID-19 (Карта)

13.06.20 10:12
Результат экспресс-теста
Результат экспресс-теста

За последние сутки в Луганской области выявлены 2 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки выявлены 2 новых случая инфицирования COVID-19 жителей Новопсковского района Луганской области. Они контактировали с выявленными ранее заболевшими и находились в самоизоляции. 2-е больных продолжают лечение в стационаре, 8 человек лечатся амбулаторно. Всего за период эпидемии в Луганской области исследованы 470 случаев заболеваний, подозрительных на коронавирусную инфекцию», – сообщают в центре.

Всего выявлены 56 заболевших, 46 человек выздоровели, летальных случаев – 0.

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