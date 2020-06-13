Сводка из зоны ООС за 12 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 12 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ один украинский военный был ранен. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Широкино – из минометов калибром 82 мм;

неподалеку Верхнеторецкого, Водяного и Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

на подступах к Авдеевке – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы по опорным пунктам украинских воинов:

неподалеку Луганского – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Крымским – из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты недалеко от Славного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» по Объединенным силам у Луганского противник выпустил 50 снарядов из артиллерийских систем калибром 122 мм.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за прошедшие сутки 6 раз обстреляли территорию ДНР. Общее количество примененных боеприпасов – 44 единицы. Применялись минометы калибрами 120 и 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелы на донецком направлении велись по районам поселков Александровка и шахты "Трудовская", на горловском – по району поселка Озеряновка, на мариупольском направлении под обстрелами оказались окраины сел Безыменное, Саханка и Набережное».

В «ДНР» также уверяют, что «окрестности бывшего аэропорта им. Прокофьева и поселка Александровка на севере и западе Донецка сегодня утром подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Выпущено 5 минометных мин калибром 82 мм, произведено 40 выстрелов из зенитных установок и 30 выстрелов из вооружения БМП-2. Также использовались гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Логвиново. Огонь велся из минометов калибром 120 мм».