COVID-19: В Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству заболевших за сутки

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 763 человека. Из них 124 медработника, среди детей новых заболевших нет. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 июня, сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 763 человека. Из них 124 медработника, дети не заболели за прошедшие сутки. Это новый антирекорд в Украине по количеству заболевших. Были госпитализированы 169 человек. Зафиксированы 10 летальных случаев. При этом выздоровели 409 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 30 506 человек. Из них 2 244 ребенка и 5 446 медработников. При этом в целом выздоровели 13 976 человек. Летальных случаев – 880», – сообщил министр.

Степанов также проинформировал, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы во Львовской области (132), Закарпатской области (77) и г. Киев (72).

Отметим, что, по данным Минздрава, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 290 случаев COVID-19, в Луганской – 56 случаев.