В «ДНР» от COVID-19 за сутки умерли 3 человека, заболели еще 30 человек

В «ДНР» за минувшие сутки зафиксировали 30 новых случая заражения COVID-19, 3 человека умерли. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 12 июня исследованиям, выявлены 30 новых случаев заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц, контактных с заболевшими ранее. Среди новых случаев инфицирования – 3 медицинских работника. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «ДНР».

«Зарегистрированы 3 летальных случая – мужчина в возрасте 71 года и женщины в возрасте 67 и 65 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 13 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 827:

на лечении – 580 пациентов,

выписаны – 209 человек,

летальных случаев – 38.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 13 июня в Украине коронавирусом заболели 30 506 человек (13 976 пациентов выздоровели, 880 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 290 случаев СOVID-19 (142 человека выздоровели, летальных случаев – 6), Луганской области – 56 случаев СOVID-19 (45 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» (на 6 июня) – 429 заразившихся (выздоровели 357 человек, летальных случаев – 9).