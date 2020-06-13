Новости с КПВВ: На Луганщине линию разграничения уже пересекли десятки людей (Фото)

Сегодня, 13 июня, по распоряжению командующего операции Объединенных сил на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» с 07:00 начат пропуск через линию разграничения. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

Как рассказали в ГПСУ, с 07:00 до 13:00 будет осуществляться пропуск лиц с временно оккупированной территории на контролируемую, а с 13:00 до 17:00 – тех, кто следует в обратном направлении.

Ранее был восстановлен пропуск лиц и транспорта в районе операции Объединенных сил через КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская». Однако такому движению препятствовали «администрации» на временно неподконтрольных территориях. За 3 дня работы КПВВ ни один гражданин так и не смог пересечь линию разграничения. А 2-е мужчин, что 11 июня пересекли КПВВ «Марьинка», надеясь на пропуск, до сих пор стоят перед блокпостом незаконных вооруженных формирований.

«Стоит отметить, что действия украинской власти по восстановлению движения по гуманитарным дорожным коридорам своей цели достигли. Российские вооруженные формирования частично разблокировали пересечение линии разграничения с временно оккупированным Луганском. По состоянию на 10:00 13 июня через КПВВ "Станица Луганская" на контролируемую территорию Украины проследовало 54 гражданина, среди которых 34 абитуриента», – сообщили в ГПСУ.

«Кроме того, на КПВВ "Марьинка" будут осуществляться пропускные операции с 11:00 до 14:00. Но стоит учитывать, что пересечение линии разграничения в рамках этого дорожного коридора оккупанты продолжают блокировать», – добавили пограничники.

Как сообщалось ранее, в ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, в «ЛНР» и «ДНР» заявили, что не будут открывать линию разграничения. В итоге 10 июня представители «республик» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ. 11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль в «Марьинке» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).

Также сообщалось, что обсуждение темы по открытию линии разграничения в ТКГ перенесено на 15 июня.