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В Украине отменили пробное ВНО, – министр

13.06.20 12:12
Максим Степанов
Максим Степанов

Кабмин на заседании 12 июня отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) в связи с ситуацией с коронавирусом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 июня, сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, на заседании правительства было принято решение внести изменения в постановление, регулирующее карантин.

«Было отменено проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО)», – сообщил министр.

Пробное ВНО в Украине должно было состояться 15 и 17 июня.

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