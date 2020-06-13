В Украине отменили пробное ВНО, – министр

Кабмин на заседании 12 июня отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) в связи с ситуацией с коронавирусом. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 июня, сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, на заседании правительства было принято решение внести изменения в постановление, регулирующее карантин.

«Было отменено проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО)», – сообщил министр.

Пробное ВНО в Украине должно было состояться 15 и 17 июня.