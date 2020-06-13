Отказ в пересечении КПВВ: Кабмин предусмотрел дополнительное основание

Кабмин на заседании 12 июня предусмотрел дополнительное основание для отказа пропуска лиц при выезде с неподконтрольных украинским властям территорий на подконтрольные. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 13 июня, сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Отменены условия обязательной обсервации для лиц, которые въезжают с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя после восстановления пропуска через КПВВ», – сообщил министр.

Степанов сообщил, что на КПВВ должно быть предусмотрено обязательное наличие мест для проведения медицинского наблюдения.

«Предусмотрено дополнительное основание для отказа в пропуске лиц при выезде из временно оккупированной территорий в Донецкой и Луганской областях. А именно: если в период действия установленного Кабмином карантина лицо не дало согласия на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома". То есть, если человек не хочет давать согласие, не хочет это [приложение] устанавливать, проходить самоизоляцию, если на это есть основания, то в таком случае будет, соответственно, отказ», — сказал он.

Напомним, сегодня, 13 июня, по состоянию на 10:00 через КПВВ «Станица Луганская» на контролируемую территорию Украины проследовали 54 гражданина.

Как сообщалось ранее, в ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, в «ЛНР» и «ДНР» заявили, что не будут открывать линию разграничения. В итоге 10 июня представители «республик» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ. 11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль в «Марьинке» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).