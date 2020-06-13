В «ДНР» масштабный пожар на полигоне ТБО тушат вторые сутки

В неподконтрольном украинским властям Снежном (Донецкая обл.) масштабный пожар на полигоне твердых бытовых отходов не могут погасить вторые сутки.

Как сегодня, 13 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР», пожар начался 11 июня на полигоне ТБО в районе шахты №70.

«Площадь горения (тления) составляет 400 метров по фронту, а также имеются отдельные локальные очаги внутри полигона. От МЧС ДНР 12 июня для тушения пожара привлечены 2 единицы техники, 7 человек личного состава, руководящий состав ГПСО г. Снежное. От коммунальных предприятий и организаций города 12 июня привлечены 3 единицы техники (бульдозер, погрузчик, водовоз), 10 специалистов», – уверяют в «МЧС».

«По состоянию на 07:00 13 июня площадь пожара составляет 300 метров по фронту, тушение пожара продолжается», – добавляют в «республике».