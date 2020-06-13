В «ЛНР» с рельсов сошли вагоны грузового поезда

В «ЛНР» сегодня, 13 июня, с рельсов сошли вагоны грузового поезда. Об этом сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 13 июня в 01:43 на ж/д станции «Семейкино-Новая», на ж/д полотне подъездного пути шахты «Самсоновская-Западная» сошли с рельсов 11 пустых грузовых вагонов состава, состоящего из 18 вагонов.

«Состав принадлежит ПАО "Луганская железная дорога". В результате происшествия пострадавших нет, железнодорожное сообщение не перекрыто, силы МЧС не привлекались. Причины схода устанавливаются», – заявляют в «ЛНР».