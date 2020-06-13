ТутСтоитЖить: 6 лет назад над Мариуполем снова был поднят украинский флаг (Видео)

Сегодня, 13 июня, прошло ровно 6 лет с того дня, когда Мариуполь был освобожден от захвативших город незаконных вооруженных формирований, и над городом снова поднят украинский флаг. С 6-й годовщиной освобождения мариупольцев на своей странице в Facebook поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

«Этот день является наглядным доказательством простой истины: когда мы, украинцы, объединены, для нас нет ничего невозможного. С Днем освобождения, Мариуполь! Мы все гордимся тобой. Гордимся нашими защитниками, гордимся мариупольцами – трудолюбивыми и мужественными людьми. Спасибо всем, кто в 2014 году освобождал город и принес желаемый мир. Мы сделаем все, чтобы однажды долгожданный мир и сине-желтый флаг были в каждом украинском городе и поселке на востоке Украины и в Крыму», – написал Зеленский.

Глава Донецкой области Павел Кириленко на своей странице в Facebook также опубликовал поздравление с годовщиной освобождения.

«Ровно 2 месяца Мариуполь был в хаосе и беззаконии, порожденном так называемой "русской весной" – с 13 апреля 2014 года, когда оккупанты заняли помещение городского совета, до 13 июня, когда совместными усилиями 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ, полки "Азов" и "Днепр-1" и силы Нацгвардии изгнали оккупантов из города», – написал Кириленко.

«Несмотря на то, что фронт проходит в 10 км, Мариуполь стал настоящей жемчужиной украинского Донбасса. #ТутСтоитЖить. И стоит праздновать. Особенно, когда для празднования такой радостный повод», – добавил он.