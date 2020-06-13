ДТП в «республиках»: В «ДНР» пьяная девушка на авто врезалась в забор, в «ЛНР» погиб мужчина

На неподконтрольной украинским властям части Луганщины и Донетчины произошли ДТП.

Как сообщает пресс-центр «МВД ЛНР», в Стаханове (после переименования – Кадиевка) 11 июня на ул. Нестерова мужчина 1964 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2108», совершил наезд на дерево.

В результате ДТП водитель получил травмы, был госпитализирован в лечебное учреждение, где от скончался. «По данному факту проводится проверка», – уверяют в «ЛНР».

Еще об одной аварии – в Донецке – сообщают очевидцы в соцсети. Авария произошла в районе фабрики игрушек 12 июня: легковой автомобиль врезался в забор.

По информации от очевидцев, девушка-водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. Рядом на пассажирском был мужчина, тоже пьяный. После столкновения пыталась ехать дальше.