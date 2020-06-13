СМИ сообщают о вспышке коронавируса в Офисе президента: Заразились Резников и Демченко

В последние два дня в Офисе президента и Управлении государственной охраны зафиксирована крупная вспышка коронавируса. Об этом сообщает «Страна.UA» со ссылкой на источники в Офисе президента.

Так, коронавирусом заразился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кроме того, по данным телеграм-каналов, заразился и советник президента Украины Руслан Демченко.

Они оба 12 июня были на переговорах с советником президента Франции в Париже, где встречались с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.

При этом диагноз по обоим стал известен вчера вечером.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сдал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, но в связи с болезнью жены Елены он переходит на особый режим работы.