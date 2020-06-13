COVID-19: В «ДНР» заявили, что повторных заражений не было

В «ДНР» повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией у перенесших COVID-19 пациентов выявлены не были. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы со ссылкой на информацию «министерства здравоохранения».

«Повторные случаи COVID-19 у одного и того же пациента на сегодняшний день в ДНР не зарегистрированы», – уверяют в «ДНР».

Напомним, в «ДНР» по состоянию на 10:00 13 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 827: на лечении – 580 пациентов, выписаны – 209 человек, летальных случаев – 38.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 13 июня в Украине коронавирусом заболели 30 506 человек (13 976 пациентов выздоровели, 880 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 290 случаев СOVID-19 (142 человека выздоровели, летальных случаев – 6), Луганской области – 56 случаев СOVID-19 (45 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» (на 6 июня) – 429 заразившихся (выздоровели 357 человек, летальных случаев – 9).