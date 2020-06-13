Ситуация на КПП в «Л-ДНР»: Кого сегодня пропустили

Из «ЛНР» на подконтрольную украинским властям территорию Луганщины сегодня, 13 июня, через пункт пропуска на линии разграничения были пропущены школьники и студенты, а также «лица по социальным вопросам, требующим срочного решения». Об этом заявила представитель «ЛНР» в гумподгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева, передают местные интернет-ресурсы.

«ЛНР организовала для очередной группы нуждавшихся в этом лиц переход через закрытый из-за ситуации с коронавирусной инфекцией контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" на территорию республики и в Украину», – уверяют в «ЛНР».

Как заявила Кобцева, «сегодня на территорию Украины были согласно согласованным спискам пропущены школьники и студенты для сдачи экзаменов и лица по социальным вопросам (требующим срочного решения)».

«Затем на территорию ЛНР были пропущены жители республики, которые возвращаются домой», – добавила она, пояснив, что речь идет о лицах, которые по разным причинам не успели пересечь линию соприкосновения до закрытия пункта пропуска у Станицы в марте.

В соцсетях также обсуждается вопрос с пересечением КПВВ. Так, люди пишут о том, что через «Станицу» людей пропустили:

Сергей: «Сегодня девочка переходила в Станице, посадили на самоизоляцию, студентка»;

Владислав: «На Станице пропускают студентов!».

В то же время, ситуация на блокпосту «ДНР» не изменилась:

Анна: «Договорились уже или все еще издеваются?»;

Макс: «Да чет ДНР не торопится»;

Александр: «Сегодня мужик через Марьинку, ехал на похороны (справки о смерти на руках были), в итоге в ДНР ему прямым текстом сказали, что данными справками можно подтереться. Развернулся, поехал назад, в Курахово… Говорит, в ДНР все перекрыто ежами и выглядит блокпост так, как будто проезд открывать и не собираются»;

Елена: «Только что позвонила на горячую линию. Спросила о списках и кому их подавать для въезда в ДНР. Ответили, что никаких списков не надо подавать, а следует немного подождать. На вопрос о том, сколько ждать, был ответ – немного, но дату не уточнили».

При этом перевозчики уже записывают людей на рейсы:

Алиса: «Мне перевозчик говорил, что они ведут запись с 25 июня»;

Владимир: «Автобус Мариуполь-Донецк – с 23 июня».

Напомним, сегодня, 13 июня, по распоряжению командующего операции Объединенных сил на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» с 07:00 начат пропуск через линию разграничения.

Как сообщалось ранее, в ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, в «ЛНР» и «ДНР» заявили, что не будут открывать линию разграничения. В итоге 10 июня представители «республик» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ. 11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль в «Марьинке» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).