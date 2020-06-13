В «ЛНР» назвали количество людей, получивших российские паспорта

Более 110 тыс. человек в «ЛНР» получили паспорта Российской Федерации в упрощенном порядке. Об этом заявил «глава ЛНР» Леонид Пасечник, передают местные интернет-ресурсы.

«Каждый интеграционный шаг приближает нас к России. Более 110 тысяч жителей ЛНР стали полноправными гражданами великой страны», – уверяет Пасечник.

Напомним, в российской Госдуме заявили, что почти 189 тыс. жителей неподконтрольных украинским властям частей Донецкой и Луганской областей в упрощенном порядке получили российские паспорта. Еще 98 тыс. заявлений находятся в стадии оформления.

Ранее сообщалось, что в Кремле не исключили возможность голосования по поправкам в Конституцию РФ получивших российские паспорта жителей неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса.