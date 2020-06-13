В «ЛНР» двое мужчин больше двух месяцев рассчитывались в магазинах фальшивыми рублями (Фото)

В «ЛНР» двое мужчин сбывали поддельные рубли. Об этом сообщает пресс-центр «МВД ЛНР».

Как утверждают в «МВД», установлены и задержаны двое мужчин 1985 года рождения и 1991 года рождения, жители поселка Георгиевка, «которые сбывали поддельные денежные средства на территории республики: установлено порядка десяти таких фактов».

«Документирование преступной деятельности фигурантов велось с апреля 2020 года. За это время сотрудниками полиции были собраны доказательства, подтверждающие незаконную деятельность подозреваемых. Они примерно 2 раза в месяц выезжали в город Луганск и другие города республики на автомобиле одного из фигурантов. Ситуативно выбирали объекты торговли и приобретали там недорогостоящий товар за фальшивые денежные средства номиналом 5 тыс. руб. (2,2 тыс. грн – ред.). Сдачу, которую получали от покупки, делили между собой», – уверяют в «ЛНР».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были проведены санкционированные обыски порядка 11 адресов в пгт Георгиевка. В результате обнаружены и изъяты купюры номиналом 5 тыс. руб. (2,2 тыс. грн – ред.), которые направлены для проведения экспертизы. Также были обнаружены и изъяты золотые изделия, наркотические вещества, охотничьи патроны и оружие, компьютерная и оргтехника», – добавляют в «республике».

В настоящее время в отношении фигурантов открыты «уголовные производства», ведется «следствие».