В штабе ООС рассказали, сколько человек сегодня пересекли КПВВ в Станице Луганской

Сегодня, 13 июня, линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» пересекли 120 человек. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, сегодня, 13 июня, возобновлена ​​работа пешего перехода на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская». С 7:00 по 13:00 осуществлялся пропуск людей с временно неподконтрольной правительству Украины части Донбасса, а с 13:00 до 17:00 – в обратном направлении.

За это время в обе стороны линию разграничения пересекли 120 граждан: 90 – на подконтрольную правительству Украины территорию и 30 – в обратном направлении.

В то же время, до сих пор по вине незаконных вооруженных формирований не функционирует КПВВ «Марьинка» в Донецкой области. Украинские пограничники сегодня пропустили в сторону временно оккупированной территории одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получил отказ от НВФ.

В штабе подчеркнули, что НВФ «продолжают демонстрировать полное безразличие к проблемам мирных жителей и не пропускают людей в обе стороны 4-е сутки подряд». «Ярким примером циничного обращения с мирными жителями является то, что оккупанты уже более двух суток удерживают перед своим блокпостом 2-х человек в легковом автомобиле, упорно не позволяя им проехать в родительский дом… Пограничники из состава Объединенных сил при необходимости готовы обеспечить возврат этих граждан обратно на подконтрольную правительству Украины территорию», – сообщили в пресс-центре.

Напомним, сегодня, 13 июня, по распоряжению командующего операции Объединенных сил на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» с 07:00 начат пропуск через линию разграничения.

Как сообщалось ранее, в ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, в «ЛНР» и «ДНР» заявили, что не будут открывать линию разграничения. В итоге 10 июня представители «республик» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ. 11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль в «Марьинке» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).