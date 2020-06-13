Забастовка на шахте в «ЛНР»: Горняки поднялись на поверхность, Пасечник уверяет, что преследований не будет (Фото)

В «ЛНР» бастующие горняки шахты «Комсомольская» (поселок Дубовский, г. Антрацит) поднялись на поверхность. Об этом сообщается в местном паблике в соцсети.

Сообщается, что горняки «Комсомольской» поднялись на поверхность. Была выплачена задолженность за апрель, однако без компенсаций и выплат – то есть 23%. В апреле после забастовки с 22 числа на шахте был объявлен «карантин в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции», в результате чего всех перевели на 2/3 тарифной ставки.

«Глава ЛНР» Леонид Пасечник написал обращение к трудовому коллективу шахты, в котором сообщил о том, что «дал указание» «о запрете уголовного или иного преследования правоохранительными органами шахтеров "Комсомольской" и членов их семей, а также о перечислении денежных средств на счет погашения задолженности». Вопрос об иных выплатах Пасечник пообещал «решить до конца июля 2020 года».

В паблике также сообщается, что большинство задержанных отпущены на свободу, однако Игорь и Виталий Ефановы до сих пор находятся в «МГБ». В Антраците до сих пор карантин, город закрыт. Местный «республиканский» мобильный оператор «Лугаком» работает с перебоями. Вечером 12 июня был заблокирован доступ к ряду российских сайтов, освещавших забастовку.

Отмечается, что 12 июня горняки собрались на митинг и пообещали не расходиться до тех пор, пока требования не будут выполнены полностью.

«Однако ночью пришло сообщение, что забастовка прекращена», – говорится в местном сообществе.

Как сообщалось ранее, забастовка на шахте «Комсомольская» началась 5 июня. Под землей находилось до 150 горняков. Жены и матери горняков «Комсомольской» отмечают, что за протест есть угроза увольнения бастующих. В свою очередь представители «МГБ ЛНР» допрашивают работников предприятия с целью выявления зачинщиков протеста, также 8 июня было известно о задержании двух сотрудников шахты. 10 июня бастующие объявили голодовку. В городах «республики» в поддержку шахтеров клеят листовки.

11 июня шахтеры выдвинули еще одно требование: освободить 14 человек, которых незаконно удерживает «МГБ ЛНР».