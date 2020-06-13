НВФ обстреляли Широкино из минометов: Разрушен жилой дом (Фото)

В Широкино (Донецкая обл.) обстрелами практически полностью разрушен жилой дом. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

12 июня около 20:00 незаконные вооруженные формирования во временно неподконтрольной украинским властям Саханке открыли огонь из минометов калибром 82 мм по Широкино. Одна из мин попала в жилой дом, почти полностью разрушив его, а еще 3 разорвались в непосредственной близости от частного дома.

Информация о наличии пострадавших граждан в результате обстрела со стороны противника уточняется.

Кроме того, сегодня утром, 13 июня, НВФ разместили свои артиллерийские системы непосредственно в населенном пункте, рядом с домами мирных жителей на восточной окраине Калининского, что в пригороде Горловки. Прикрыв себя гражданским населением как живым щитом, артиллеристы выпустили 50 снарядов калибром 122 мм по украинским военным вблизи Луганского. «Целью было заставить подразделения Объединенных сил открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить наших защитников в обстрелах мирных жителей», – отметили в штабе.