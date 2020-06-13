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Плюс два новых случая COVID-19: На Донетчине заболели двое медиков (Инфографика)

13.06.20 22:16
Работа медиков при пандемии
Работа медиков при пандемии / Фото: radiosvoboda.org

На Донетчине в течение 13 июня лабораторно подтверждены 2 новых случая COVID-19. Об этом сегодня в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

По словам Кириленко, оба новых случая зафиксированы в Дружковке. Инфицированы 45-летняя женщина и 54-летний мужчина, медработники. «Учитывая состояние их здоровья, лечатся амбулаторно», – отметил глава области.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 292 случая COVID-19, их них:

  • летальных случаев – 6;
  • выздоровели – 143 человека;
  • на лечении – 143 человека.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 13 июня в Украине коронавирусом заболели 30 506 человек (13 976 пациентов выздоровели, 880 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 56 случаев СOVID-19 (45 человек выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 827 заразившихся (выздоровели 580 человек, летальных случаев – 38). В «ЛНР» (последние данные опубликованы по состоянию на 6 июня) – 429 заразившихся (выздоровели 357 человек, летальных случаев – 9).

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