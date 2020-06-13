Недоволен темпами ремонта школы в Новогродовке: Глава Донетчины проверил строящиеся объекты (Фото)

Об этом сегодня, 13 июня, сообщил на своей странице в Facebook председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Селидово, Новогродовка, пгт Желанное, Очеретино, Авдеевка – в этих населенных пунктах побывал сегодня с рабочей поездкой. В центре внимания – объекты, которые строим за счет областного и государственного бюджетов, в том числе и те, что вошли в программу президента Украины "Большая стройка"», – сообщил Кириленко.

«В Селидово быстрыми темпами продвигается строительство стадиона "Шахтер", детско-юношеской спортивной школы и завершается ремонт опорной школы. Недоволен темпами ремонта школы в Новогродовке, школа в Желанном, наоборот, порадовала темпами и качеством выполненных работ. Наконец уладили юридические проблемы, связанные с предыдущим подрядчиком, и ускорили работу в авдеевский школе. На высоком уровне проведены работы по строительству очистных сооружений в Желанном и Очеретино», – отметил губернатор.

Кириленко добавил, что с руководителями местных громад обсуждались проблемные моменты в реализации проектов.