Сводка из зоны ООС за 13 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки на Донбассе противник 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате этого один украинский защитник погиб, двое получили ранение. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР» вели обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями 122 мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстрелы украинских позиций были:

вблизи Луганского, «свою артиллерию оккупанты разместили непосредственно в Калининском, что на восточной окраине Горловки, рядом с домами гражданских жителей»;

три раза в районе Крымского

на подступах к Попасной;

рядом с Троицким и Новозвановкой, Екатериновкой.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» были обстреляны опорные пункты украинских защитников неподалеку Авдеевки, Новотроицкого, Славного, Старогнатовки и Богдановки.

«По данным разведки, 13 июня украинские воины уничтожили трех и ранили по меньшей мере двух российских захватчиков», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» заявляют, что их позиции были обстреляны один раз за сутки. Обстрелу подвергся район села Калиновка, огонь велся из 120-мм минометов.

В «ДНР» уверяют, что за истекшие сутки общее количество нарушений составило 3 раза. Их позиции были обстреляны в районе Донецка (терминал ДАП) и Александровки.