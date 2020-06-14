Сводка из зоны ООС за 13 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки на Донбассе противник 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате этого один украинский защитник погиб, двое получили ранение. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР» вели обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями 122 мм артиллерийских систем, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстрелы украинских позиций были:
- вблизи Луганского, «свою артиллерию оккупанты разместили непосредственно в Калининском, что на восточной окраине Горловки, рядом с домами гражданских жителей»;
- три раза в районе Крымского
- на подступах к Попасной;
- рядом с Троицким и Новозвановкой, Екатериновкой.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» были обстреляны опорные пункты украинских защитников неподалеку Авдеевки, Новотроицкого, Славного, Старогнатовки и Богдановки.
«По данным разведки, 13 июня украинские воины уничтожили трех и ранили по меньшей мере двух российских захватчиков», – говорится в сообщении.
В «ЛНР» заявляют, что их позиции были обстреляны один раз за сутки. Обстрелу подвергся район села Калиновка, огонь велся из 120-мм минометов.
В «ДНР» уверяют, что за истекшие сутки общее количество нарушений составило 3 раза. Их позиции были обстреляны в районе Донецка (терминал ДАП) и Александровки.