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COVID-19: В Украине 648 новых случаев заражения (Карта)

14.06.20 10:21
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За последние сутки в Украине лабораторно подтверждено 648 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Всего с начала карантина в стране подтверждено 31 154 случая COVID-19, из них 14 082 выздоровели, 889 умерли. Заболевания подтверждено у 2 294 детей и 5 494 медиков. В госпитализации нуждались 8914 человек, из них 314 были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В разрезе регионов случаи коронавируса подтверждены:

  • Винницкая обл. – 1393 (851 выздоровел);
  • Волынская обл. – 1398 (449 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. – 998 (721 выздоровел);
  • Донецкая обл. – 292 (128 выздоровели);
  • Житомирская обл. – 1045 (547 выздоровели);
  • Закарпатская обл. – 1632 (684 выздоровели);
  • Запорожская обл. – 527 (335 выздоровели);
  • Ивано-Франковская обл. – 1728 (1013 выздоровели);
  • г. Киев – 3904 (1164 выздоровели);
  • Киевская обл. – 1995 (724 выздоровели);
  • Кировоградская обл. – 582 (476 выздоровели);
  • Луганская обл. – 52 (47 выздоровели);
  • Львовская обл. – 2797 (618 выздоровели);
  • Николаевская обл. – 321 (212 выздоровели);
  • Одесская обл. – 1099 (423 выздоровели);
  • Полтавская обл. – 278 (257 выздоровели);
  • Ровенская обл. – 2341 (1280 выздоровели);
  • Сумская обл. – 215 (163 выздоровели);
  • Тернопольская обл. – 1427 (1020 выздоровели);
  • Харьковская обл. – 1521 (715 выздоровели);
  • Херсонская обл. – 180 (174 выздоровели);
  • Хмельницкая обл. – 556 (416 выздоровели);
  • Черкасская обл. – 543 (356 выздоровели);
  • Черновицкая обл. – 3916 (1225 выздоровели);
  • Черниговская обл. – 410 (81 выздоровели).

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