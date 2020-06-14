COVID-19: В Украине 648 новых случаев заражения (Карта)

За последние сутки в Украине лабораторно подтверждено 648 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Всего с начала карантина в стране подтверждено 31 154 случая COVID-19, из них 14 082 выздоровели, 889 умерли. Заболевания подтверждено у 2 294 детей и 5 494 медиков. В госпитализации нуждались 8914 человек, из них 314 были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
В разрезе регионов случаи коронавируса подтверждены:
- Винницкая обл. – 1393 (851 выздоровел);
- Волынская обл. – 1398 (449 выздоровели);
- Днепропетровская обл. – 998 (721 выздоровел);
- Донецкая обл. – 292 (128 выздоровели);
- Житомирская обл. – 1045 (547 выздоровели);
- Закарпатская обл. – 1632 (684 выздоровели);
- Запорожская обл. – 527 (335 выздоровели);
- Ивано-Франковская обл. – 1728 (1013 выздоровели);
- г. Киев – 3904 (1164 выздоровели);
- Киевская обл. – 1995 (724 выздоровели);
- Кировоградская обл. – 582 (476 выздоровели);
- Луганская обл. – 52 (47 выздоровели);
- Львовская обл. – 2797 (618 выздоровели);
- Николаевская обл. – 321 (212 выздоровели);
- Одесская обл. – 1099 (423 выздоровели);
- Полтавская обл. – 278 (257 выздоровели);
- Ровенская обл. – 2341 (1280 выздоровели);
- Сумская обл. – 215 (163 выздоровели);
- Тернопольская обл. – 1427 (1020 выздоровели);
- Харьковская обл. – 1521 (715 выздоровели);
- Херсонская обл. – 180 (174 выздоровели);
- Хмельницкая обл. – 556 (416 выздоровели);
- Черкасская обл. – 543 (356 выздоровели);
- Черновицкая обл. – 3916 (1225 выздоровели);
- Черниговская обл. – 410 (81 выздоровели).