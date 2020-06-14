COVID-19: В Украине 648 новых случаев заражения (Карта)

За последние сутки в Украине лабораторно подтверждено 648 случаев COVID-19. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Всего с начала карантина в стране подтверждено 31 154 случая COVID-19, из них 14 082 выздоровели, 889 умерли. Заболевания подтверждено у 2 294 детей и 5 494 медиков. В госпитализации нуждались 8914 человек, из них 314 были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В разрезе регионов случаи коронавируса подтверждены: