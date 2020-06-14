Карантин: Пробное ВНО пройдет в дистанционном формате

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Украине отменено проведение пробного Внешнего независимого оценивания (ВНО) в учебных заведениях. Такое тестирование можно пройти дистанционно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 14 июня, сообщил в ходе брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Учитывая, что мы несколько дней подряд имеем рост числа заболевших коронавирусом и из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в отдельных регионах, было принято решение отменить проведение пробного ВНО в учреждениях образования. Министерство образования утвердило дистанционную форму пробного тестирования. Ребенок может зайти чрез свой личный кабинет в систему тестирования, там можно получить задания, выполнить их и отправить на проверку», – сказал он.

Если у школьника нет доступа к личному кабинету, то он может прийти в учебное заведение, в котором планировалось проведение пробного ВНО, и поучить там задания. «Здесь его встретит инспектор, который передаст тетрадь с заданиями. Выполняет задания школьник дома. А потом отправляет на поверку», – добавил он.