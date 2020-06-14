Новый налоговый закон: Металлурги Мариуполя могут потерять работу (Видео)

Промышленники акцентируют, что налоговый закон №1210 составлен без всякого экономического обоснования. В частности, увеличение ренты на пользование недрами при экономическом пике государства приведет к катастрофе. И закон может уничтожить целые города, передает телеканал «Украина».

Например, металлургия для Мариуполя является градообразующей отраслью. Но из-за нового закона о налогах тысячи людей могут остаться без работы.

Александр Неверов 12 лет работает на «Азовстали» и где мог бы найти другую работу – не знает. «Катастрофические последствия. Альтернативной работы в городе нет ни для нас, металлургов, ни для подрядных организаций. С новым законом рента на добычу железной руды в полтора раза больше. Производство – в убытке. Сталевары из-за налогового удара уже сократили производство на треть», – говорит начальник смены.

«Кризис в металлургии начался еще в прошлом году, и у нас произошло снижение производства. То производство, которое сегодня есть в Украине, – оно самое низкое за время независимости», – акцентирует директор по персоналу «Азовстали» Константин Войцеховский.

Директор по персоналу хорошо знает ценность рабочих мест в индустриальном городе. «40% рабочих мест в Мариуполе – металлургия. Это 40 тысяч рабочих мест. Если посчитать семьи, то это будет больше половины населения Мариуполя. Остановка у нас металлургических предприятий – это остановка экономики города», – поясняет Войцеховский.

В Кривом Роге предприятие «АрселорМиттал» тоже на грани выживания. «В условиях мирового экономического кризиса, падения цен на металлопродукцию, повышение цен на энергоносители, повышение цен на железнодорожные перевозки, увеличение экологического налога, увеличение платы за аренду земли еще и повышение рентных ставок. Это все приведет к росту себестоимости продукции и к убыточности предприятий металлургической отрасли», – комментирует Наталья Маринюк, председатель профсоюзного комитета ПАО «АрселорМиттал-Кривой Рог».

В Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины заявляют, что народным депутатам нужно было быстрое решение и они даже не делали предварительных расчетов.По сути, законопроект № 1210 был принят вслепую. Он принесет не налоги, а руины тяжелой промышленности. «Нормотворческий, но экономически необоснованный и в этом есть проблема всего государства. Потому что любой закон должен быть просчитан. Так делается в каждой стране мира. Что вы получите с предприятий, что потеряют предприятия? Этих цифр нет в действительности. Никто не сделал экономическую модель этого закона!», – возмущается исполнительная директор ассоциации Оксана Оринчак.

Хоть президент закон №1210 уже подписал, промышленники просят в него внести поправки. «Наше предложение: в условиях кризиса, в условиях карантина отсрочить увеличение налогов как минимум на время. Мы не хотим, чтобы у нас были какие-то привилегии. Мы хотим, чтобы налоговая нагрузка была не хуже, чем у наших конкурентов», – говорит Александр Каленков, президент объединения предприятий «Укрметаллургпром».

В Офисе президента и в министерствах уже три недели думают над изменениями, но пока не озвучивают – каких направлений они коснутся.