Переименовали и сократили: В «ЛНР» решили оптимизировать вузы

В «ЛНР» к новому учебному году проведут оптимизацию системы высшего профессионального образования, вследствие чего в вузах закроется ряд специальностей и один институт закроют.

Кроме того, «Луганский национальный университет им. Т. Шевченко» переименовали в «Луганский государственный педагогический университет», а «Донбасский государственный технический университет» – в «Донбасский государственный технический институт».

«Министерством образования и науки предполагается сокращение задвоенных специальностей, концентрация направлений подготовки в базовых вузах, чтобы мы на сегодня вернулись к той, на мой взгляд, прекрасной советской практике, когда вуз имел свое лицо, свою направленность, концентрировал в своих стенах кадровый потенциал, который готовил специалистов», – цитируют «министра образования и науки ЛНР» Сергея Цемкало местные интернет-ресурсы.

«Замминистра образования и науки ЛНР» Ольга Долженко заверила, что ни одна специальность не закрывается, просто переходит в другой вуз. «Например, у нас экономистов готовили 4 вуза, а будут готовить 2», – сказала она.

В «ЛНР» оптимизации подлежат 4 вуза:

«Луганский национальный университет им. В. Даля» – оставляет за собой технический профиль, юридический институт, «Институт гражданской защиты». А вот специальности гуманитарного блока переведут в иные вузы;

«Луганский национальный аграрный университет» – профильный вуз, все дублирующиеся специализации переведут в иные вузы;

«Луганский национальный университет им. Т. Шевченко» / «Луганский государственный педагогический университет» – остается как гуманитарный, будет готовить преподавателей;

«Донбасский государственный технический университет» / «Донбасский государственный технический институт» – остается в Алчевске, остается технические профиль.

Также путем слияния исчезнет Институт культуры и искусств. «Институт культуры и искусств полностью переходит в Луганскую государственную академию культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского, профили ЛГАКИ абсолютно совпадают с профилями ИКИ, поэтому институт переходит в ЛГАКИ», – сказала Долженко.

Теперь к 1 сентября преподаватели должны будут определиться – переходить ли им на работу в иной вуз куда перевели его кафедру.

Студентам предлагается два пути:

переводиться в иной вуз вслед за специальностью;

остаться в своем вузе, но перейти на иную родственную специальность.

Цемкало отметил, что в настоящее время в «ЛНР» существует проблема с наполняемостью учреждений среднего профессионального образования (СПО), интерес к рабочим специальностям занижен. Поэтому оптимизируют и СПО.