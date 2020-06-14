«Солнечна энергия» еще думает: Как снизится «зеленый» тариф в Украине (Видео)

Владельцы «зеленых» станций подписали меморандум с правительством, тем самым дали согласие на добровольное снижение тарифа за чистые киловатты. Но свои подписи пока не поставили владельцы солнечных станций, передает телеканал «Украина».

В рамках меморандума договорились тариф для уже работающих ветряных электростанций снизить на 7,5%, для новых – на 10%. И чиновники позволяют инвесторам завершить уже начатое строительство.

«Строительство ветроэлектростанций – длительный процесс. То, что инвесторы согласились на сокращение "зеленого" тарифа, они пошли на встречу, но и правительство пошло на встречу», – говорит Андрей Конеченков, глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Но пошли на уступки чиновники не всем инвесторам. Солнечные станции составляют почти 2/3 всей зеленой энергетики страны. Их владельцы взяли время на размышление. Предложения правительства им не нравится.

«Наше предложение правительству: сделать снижение тарифа на 15% для всех одинаково, а через 5 пять лет, когда мы погасим кредиты, можно снизить их существенно быстрее», – отмечает соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

Инвестор Игорь Тынный имеет кредиты на строительство солнечных станций на годы. «Совокупно мы задолжали государственным банкам где-то 1 млрд – 1,2 млрд долларов, еще около 2 млрд задолжали иностранным банкам», – поясняет он.

Тынный уверен, что предложение правительства по изменению тарифов для солнечных станций – катастрофа для таких инвесторов как он. В профильном министерстве уверяют, что максимально уступили со своей стороны.

«Мы пытались достичь компромиссов. И они взяли еще время для того, чтобы пообщаться со всеми участниками этой ассоциации. Не исключаю такую возможность и надеюсь, что все же они подпишут и присоединятся к этому меморандуму», – прокомментировала и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец.

Законопроект на компромиссных с «зелеными» условиях должно утвердить правительство. Далее его должен согласовать профильный комитет Верховной Рады. И здесь инвесторы переживают, потому что руководит комитетом народный депутат Андрей Герус, который зарекся уничтожить «зеленый» тариф. «Господин Герус, скорее всего, по иному представлял себе этот компромисс. Будем надеяться что он увидит плюсы и минусы, и действительно поддержит», – отметил генеральный директор Виндкрафт Карл Стурен.

«Подобный законопроект уже был отклонен профильным комитетом в декабре прошлого года. Поэтому действительно, опасения есть. Но в таком случае нам все равно надо выносить этот законопроект в зал Рады, и пусть зал решает, что с ним делать», – считает народный депутат от «Слуги народа» Людмила Буймистер.

Будет ли подпись под меморандумом от владельцев солнечных станций, в ближайшее время зависит от переговоров, которые бизнес и чиновники ведут за закрытыми дверями.