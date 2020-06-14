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В первый день – 15 рейсов: Начинает работу аэропорт «Борисоль» (Видео)

14.06.20 12:16

В понедельник, 15 июня, международный аэропорт «Борисполь» возобновляет свою работу. С аэродрома планируют выполнить 15 рейсов. Большинство – по внутренним направлениям и спецрейсами из-за рубежа. Об этом рассказал директор аэропорта Павел Рябикин, передает «5 канал».

А вот для иностранного туризма в настоящее время – «красный свет». Поэтому авиакомпании могут отменять рейсы, если будет мало пассажиров, даже несмотря на проданные билеты.

Окончательный график полетов стоит ожидать только вечером сегодня, 14 июня.

В аэропорт и к самолету пассажиров будут пускать только в масках и после температурного скрининга. Провожающих – в здание аэропорта не пропустят. Внутри самолета тоже надо быть в маске. Перед вылетом проводится дезинфекция самолета.

Билеты продаются на все места, кроме последнего ряда – туда будут сажать человека, которому во время полета станет плохо.

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