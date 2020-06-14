Нарушение карантина: За штрафовали граждан и как они объясняли свои проступки

За нарушение правил карантина суды штрафовали каждого 12-го украинца, а почти половину дел возвращали полиции. Кроме того, из-за размытой нормы статьи и широкий перечень ограничений за одно и то же правонарушение один судья мог присудить штраф, а другой – вынести устное предупреждение. Об этом свидетельствуют постановления из Единого государственного реестра судебных решений в отношении нарушителей карантина, передает «Громадське радіо».

Нарушение правил карантина предусматривает от 17 до 34 тыс. грн штрафа.

За время карантина полицейские составили более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности, а суды вынесли решение о штрафах на 4,5 млн грн. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко

По состоянию на начало мая в ЕГРСР таких постановлений было 238 – из почти 3 тыс. дел, которые вообще поступили на рассмотрение. То есть в среднем штрафовали каждого 12-го из тех, в отношении кого полиция составила протокол.

Львиная доля штрафов касаются владельцев малого и среднего бизнеса, наемных работников, розничных торговцев и перевозчиков. Таких случаев – 162. Еще 22 штрафа суды вынесли нарушителям самоизоляции и 54 – гражданам, которые находились без средств индивидуальной защиты в общественных местах или посещали места отдыха.

Есть 82 постановления о штрафах бизнесменам, чьи заведения работали во время карантина. Это кафе, непродовольственные магазины, цветочные киоски, парикмахерские и ломбарды. Чтобы подтвердить работу учреждения, сотрудники полиции делали фото и видео, опрашивали свидетелей и фиксировали, что в помещениях есть клиенты.

Например, 21 марта в Мирнограде (Донецкая обл.) полиция зафиксировала продажу владельцем магазина хозяйственных товаров пластиковой трубы за 15 грн. Владелец пояснил суду, что закрыл магазин и в тот день пришел принять товар. Однако к нему обратился мужчина с просьбой продать 1 метр пластиковой трубы, сказал, что у него дома авария. Покупатель сам положил 15 грн в кассу, спросил хватит, и выбежал из магазина, пояснил владелец. В то же время, покупатель пояснил суду, что выйдя из магазина, встретил полицейских, которые спросили, откуда у него труба. Тогда свидетель заявил, что магазин работает, и вместе с правоохранителями вернулся туда для составления админпротокола на владельца заведения. В конце концов, суд оштрафовал предпринимателя на 17 тыс. грн.

Похожая история случилась в Каменце-Подольском. Там 20 марта полиция составила админпротокол на владельца киоска, продал шаурму за 50 грн человеку, потом говорила об этом в суде. Продавца признали виновным и обязали уплатить 17 тыч. грн.

Впрочем, как показала практика других судов, для составления протокола и последующего решения о штрафе фиксация купли-продажи, наличие свидетелей или посетителей заведения была не обязательной.

Например, 20 марта в Черновцах полиция составила протокол на кассира «Центрального ломбарда». По версии правоохранителей, мужчина не закрыл заведение и принимал посетителей, чем нарушил постановление Кабмина. Кассир пояснил суду, что был на работе, но не принимал посетителей, а планировал там генеральную уборку и дезинфекцию. В материалах дела вообще нет упоминания о свидетелях, также нет упоминаний о фото- или видеодоказательства правонарушения. Несмотря на это, суд первой инстанции оштрафовал мужчину на 17 тыс. грн. Впоследствии апелляционный суд отменил это решение.

Но под санкции попал не только «временно запрещенный» бизнес. Сотрудников продуктовых магазинов, магазинов бытовой химии и АЗС штрафовали за несоблюдение санитарных норм – всего таких случаев 27.

Так, руководительница супермаркета «АТБ» в Полтаве, по мнению суда, допустила скопление людей в торговом зале. Также на 34 тыс. грн оштрафовали управляющего магазином COMFI в Ивано-Франковске, чьи работники не проверяли температуру посетителей и персонала. В Одесской области мужчину оштрафовали на 17 тыс. за необеспечение рабочих на стройке средствами индивидуальной защиты.

За нарушение режима самоизоляции присудили 20 штрафов, еще 2 – за отказ от обсервации. Все – на 17 тыс. грн. Преимущественно, они касаются граждан Украины, которые вернулись из-за границы и по разным причинам покинули место обсервации.

Одни объясняли нарушение самоизоляции, что им надо было выйти в аптеку или за продуктами.

Жительница Черновицкой области утверждала, что ей позвонили представители «Ощадбанка» и требовали, чтобы она заплатила задолженность по кредиту. Винничанин объяснил нарушение режима самоизоляции ссорой с сыном и решением переехать к матери.

А вот мужчина из Христиновки совершил сразу несколько преступлений. По данным полиции, он покинул место самоизоляции, и в тот же день сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Еще два человека отказались от обсервации: жительница Грабовца объяснила, что вернувшись из Италии, не испытывала симптомов болезни, а житель Сумщины объяснил отказ от обсервации ненадлежащими условиями в больнице.

Более 50 штрафов приходятся на нарушения, связанные с посещением мест отдыха, пребыванием в общественных местах без масок или без документов, ограничением на собрание в количестве более чем двое. Все – на 17 тыс. грн.

За пребывание в общественном месте детей до 14 лет без сопровождения взрослых по всей Украине присудили только один штраф – в Терновке Днепропетровской области.

С начала карантина суды рассмотрели 2935 админпротоколов. Почти половина из них – 1159 – вернули полиции для надлежащего оформления. Еще часть дел закрыли из-за отсутствия состава правонарушения.