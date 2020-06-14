В «ДНР» отменили полную боевую готовность

В «ДНР» с 15 июня отменяется режим полной боевой готовности. Об этом сегодня, 14 июня, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин.

«С учетом изменений, произошедших в оперативной обстановке на линии боевого соприкосновения в период с 20 мая 2020 года, принимая во внимание результаты проверки работы системы государственного и военного управления в условиях обострения военной ситуации, приказываю с 15 июня 2020 года снизить степень боевой готовности подразделений народной милиции до уровня, обеспечивающего безопасность граждан, неприкосновенность границ и целостность инфраструктуры Донецкой народной республики», – говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, в «ЛНР» снизили уровень боевой готовности 3 июня.