В Украине требуют повысить пошлины на ввозимое топливо

Украинские производители горючего требуют от правительства введения пошлины на импортное дизтопливо и сжиженный газ. Если Минэкономики все-таки введет дополнительный налог на импорт, то иностранные компании вряд ли будут работать себе в убыток и поднимут цены на свое топливо, передает телеканал «Украина».

На это и рассчитывают украинские производители – они тогда тоже смогут продавать свое ДТ и газ дороже. Если же иностранцы вообще уйдут с украинского рынка, то цены на заправках все равно будут заоблачными. Но топливо будет дефицитом.

Принять решение могут на следующей неделе. В министерстве же обещают – оно будет сбалансированным.

«Мы анализируем, слушаем аргументы разных сторон. Решение принимается, разумеется, всеми участниками, и заверю вас, что оно будет максимально прозрачное. Украинский производитель не может пока что обеспечить все объемы по топливу, здесь нужна сбалансированность», – говорит министр экономики Игорь Петрашко.