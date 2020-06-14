Последствия непогоды: На Донетчине обесточены 15 населенных пунктов

За минувшие сутки специалисты В Донецкой области восстановили энергоснабжение 21 населенного пункта, которые были обесточены из-за непогоды. Еще 15 населенных пунктов – пока без электричества. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба ДТЭК Донецкие электросети.

«Дожди, местами грозы и ветер вызвали ряд аварийных отключений в регионе. Пока остаются обесточенными 15 населенных пунктов, 87 трансформаторных подстанций и 8 линий электропередач», – отметил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

Больше всего пострадали от непогоды Александровский и Великоновоселковский районы. Непогода также частично затронула городов Краматорск и Мариуполь.